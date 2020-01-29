MTV: توقيف الناشط ربيع الزين

أفادت قناة "MTV" عن توقيف ​القوى الأمنية​ للناشط ربيع الزين، دون ذكر التفاصيل.

واشارت المصادر إلى أن توقيفه يرتبط بملف احراق الصراف الآلي لبنك الاعتماد في الزوق، ورمي قنبلة مولوتوف على مكتب التيار الوطني الحر في جونية.

اشارة الى أنه تم توقيف الشابين جورج قزي ومحمد سرور في وقت سابق على خلفية هذه القضية.