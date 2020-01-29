الطبش لباسيل :لا خوف على مركب تيار المستقبل لانه يبحر بين يدي قيادة حكيمة

توجهت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرئيس ​التيار الوطني الحر​ جبران باسيل"، مؤكدة انه "لا خوف على مركب ​تيار المستقبل​ لانه يبحر بين يدي قيادة حكيمة".

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