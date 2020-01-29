دار الإفتاء المصرية: القدس عربية إلى يوم الدين

لفتت ​دار الإفتاء​ المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى إنه "نحن أمام تاريخ طويل يشهد بأن ​القدس​ و​المسجد الأقصى​ هويتهما عربية وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين، وان النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد أُسرى به من ​المسجد الحرام​ إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعرج به من هناك إلى السموات العلا".

وجاء تعليق دار الإفتاء بعدما أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عن ​تفاصيل​ ما تسمى بـ"صفقة القرن".