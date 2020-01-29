دار الإفتاء المصرية: القدس عربية إلى يوم الدين

لفتت دار الإفتاء المصرية، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى إنه "نحن أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس والمسجد الأقصى هويتهما عربية وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين، وان النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد أُسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعرج به من هناك إلى السموات العلا".
وجاء تعليق دار الإفتاء بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن تفاصيل ما تسمى بـ"صفقة القرن".
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