لوكوك: يجب وقف القتال شمال سوريا وإلا فإنّ الأزمة الإنسانية إلى تفاقم

لفت نائب الامين العام للشؤون الانسانية في ​الامم المتحدة​ ​مارك لوكوك​، الى أن "​الحكومة السورية​ وحلفاؤها يواصلون قصف حلب ب​سوريا​"، مشيرا الى ان"115 ألفاً فرّوا من القصف بإدلب خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأعلن لوكوك، خلال جلسة اإجتماع ​مجلس الأمن​ التي عقدت حول سوريا، أن "​الأمم المتحدة​ "تدين" ​العنف​ شمال سوريا وتدعو لوقف الأعمال العدائية".

وذكر ان " 2,8 مليون شخص بحاجة لمساعدة شمال سوريا"، داعيا "مجلس الأمن لوقف الوضع المزري بشمال سوريا"، مؤكدا أنه "يجب وقف القتال شمال سوريا وإلا فإنّ ​الأزمة​ الإنسانية إلى تفاقم".