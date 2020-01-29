لفت نائب الامين العام للشؤون الانسانية في الامم المتحدة مارك لوكوك، الى أن "الحكومة السورية وحلفاؤها يواصلون قصف حلب بسوريا"، مشيرا الى ان"115 ألفاً فرّوا من القصف بإدلب خلال الأسبوعين الأخيرين".
وأعلن لوكوك، خلال جلسة اإجتماع مجلس الأمن التي عقدت حول سوريا، أن "الأمم المتحدة "تدين" العنف شمال سوريا وتدعو لوقف الأعمال العدائية".
وذكر ان " 2,8 مليون شخص بحاجة لمساعدة شمال سوريا"، داعيا "مجلس الأمن لوقف الوضع المزري بشمال سوريا"، مؤكدا أنه "يجب وقف القتال شمال سوريا وإلا فإنّ الأزمة الإنسانية إلى تفاقم".
كانت هذه تفاصيل خبر لوكوك: يجب وقف القتال شمال سوريا وإلا فإنّ الأزمة الإنسانية إلى تفاقم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.