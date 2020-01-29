ظريف: رؤية الولايات المتحدة للسلام تبدو أشبه بطريق سريع نحو الجحيم

علق وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ على إعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن "​صفقة القرن​"، معتبراً أن "رؤية ​الولايات المتحدة​ للسلام تبدو أشبه بطريق سريع نحو الجحيم". إضغط للمزيد

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