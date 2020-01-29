الرئاسة الفلسطينية: الفصائل الفلسطينية ستجتمع الأسبوع المقبل لمواجهة صفقة القرن

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة ​نبيل أبو ردينة​، ان "الموقف الفلسطيني الموحد خلف ​سياسة​ الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ الرافض لصفقة القرن، بمثابة رسالة لإسرائيل و​أميركا​ بأن ​الشعب الفلسطيني​ موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر"، مشيرا إلى أنها "ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة".

وفي تصريح صحفي، لفت ابو ردينة الى ان "جميع ​الفصائل الفلسطينية​ شاركت في اجتماع الأمس، وأكدت دعمها لموقف عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة، الأسبوع المقبل، لتقوية الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأميركية – الإسرائيلية، والتحرك الفلسطيني سيكون في اتجاه ​الجامعة العربية​ وقمة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي و​مجلس الأمن الدولي​"، مبيناً انه سيكون ذلك وفق جدول زمني محدد لمواجهة الصفقة ، ووضع الجميع عند مسؤولياتهم"، مشيرا إلى أن ذلك يترافق مع حراك شعبي على الأرض".