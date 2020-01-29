الرئاسة الفلسطينية: الفصائل الفلسطينية ستجتمع الأسبوع المقبل لمواجهة صفقة القرن

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ان "الموقف الفلسطيني الموحد خلف سياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرافض لصفقة القرن، بمثابة رسالة لإسرائيل وأميركا بأن الشعب الفلسطيني موحد خلف قيادته لإسقاط هذه الصفقة التي لن تمر"، مشيرا إلى أنها "ستفشل كما فشلت كل المؤامرات السابقة".
وفي تصريح صحفي، لفت ابو ردينة الى ان "جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في اجتماع الأمس، وأكدت دعمها لموقف عباس، وسيكون هناك اجتماع موسع للفصائل الفلسطينية في غزة، الأسبوع المقبل، لتقوية الوحدة الوطنية ولمواجهة الصفقة الأميركية – الإسرائيلية، والتحرك الفلسطيني سيكون في اتجاه الجامعة العربية وقمة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن الدولي"، مبيناً انه سيكون ذلك وفق جدول زمني محدد لمواجهة الصفقة ، ووضع الجميع عند مسؤولياتهم"، مشيرا إلى أن ذلك يترافق مع حراك شعبي على الأرض".
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