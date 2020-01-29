سلطات الولايات المتحدة الأميركية تجلي رعاياها من ووهان الصينية

توجهت رحلة تقل حوالي 200 مواطن أميركي إلى قاعدة عسكرية جنوب ​كاليفورنيا​ بعد مغادرتهم مدينة ووهان ​الصين​ية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الفتاك.

وهبطت الطائرة في مطار تيد ستيفنز أنكوريدج الدولي في ​آلاسكا​، وبعد إعادة التزود ب​الوقود​، وإجراء الفحوصات الطبية للركاب في انكوريدج غادرت الطائرة متجهة إلى قاعدة مارس الجوية الاحتياطية بالقرب من ريفرسايد، بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقد أجرى المسؤولون في آلاسكا، فحصين طبيين إضافيين بعد إجراء فحوصات سابقة في الصين، وقالوا إنه تمت الموافقة على متابعة جميع الركاب الرحلة إلى كاليفورنيا من قبل مراكز مكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها. ولكن الركاب سيخضعون لمزيد من الفحوصات الطبية عقب وصولهم إلى هناك.

ولفتت كبيرة الأطباء في آلاسكا، آن زينك إلى أنه "بالنسبة للكثيرين المعنيين مباشرة، كانت تجربة مؤثرة ومثيرة، حيث علت الهتافات وعمت الفرحة ركاب الطائرة حينما قال طاقم الطائرة لهم: مرحبا بكم في ​الولايات المتحدة الأميركية​".