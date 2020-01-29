حماس: كل شبر من ارض فلسطين دونه ارواحنا ولن نسمح للإحتلال البقاء فيها

استنكرت ​حركة حماس​ "مشاركة بعض ​الدول العربية​ في حفل الإعلان عن ​صفقة القرن​ في ​الولايات المتحدة الأميركية​. ودعت حماس في بيان لها "دول ​العالم العربي​ والإسلامي وأحرار العالم كافة إلى الرفض الواضح والصريح لصفقة القرن"، واعتبرت ان "كل شبر من ارض ​فلسطين​ دونه ارواحنا ولن نسمح للإحتلال البقاء فيها". إضغط للمزيد

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