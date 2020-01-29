الخارجية البحرينية: نشيد بالجهود الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية ​البحرين​ية، في بيان، "موقف البحرين الثابت والراسخ من ​القضية الفلسطينية​ ودعمها لكافة الجهود الهادفة للتوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية، ويؤدي لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب ​العالم​"، مشيدة بـ"الجهود الحثيثة التي تقوم بها ​الولايات المتحدة الأميركية​ لدفع عملية ​السلام​"، معربة عن "تطلعها بأن تقوم القوى المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أميركية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة، ويدعم ​الأمن​ والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها".

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