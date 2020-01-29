مواجهات بين الفلسطنيين والاسرائليين خلال مسيرات منندة بصفقة القرن

اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين و​الجيش الإسرائيلي​، في مناطق متفرقة من ​الضفة الغربية​، حيث انطلق عدد كبير من الفعاليات الفلسطينية الرافضة لـ"صفقة القرن".

وتوافد ​الفلسطينيون​ إلى نقاط التماس في أكثر من منطقة بالضفة، تلبية لدعوة ​القوى الوطنية​ تنديدا بـ"صفقة القرن".

وأعلنت منظمة ​الهلال الأحمر الفلسطيني​ أن "طواقمها تتعامل مع 41 إصابة خلال مواجهات متفرقة في الأغوار الشمالية ومخيم العروب وطولكرم والبيرة"، موضحة أن "الحديث يدور حول إصابات ب​الغاز​ المسيل للدموع، والرصاص المطاطي والحي".

وفي مخيم العروب شمال ​الخليل​، أصيب فتى (14 عاما) بالرصاص المطاطي في الرأس وعدد من المواطنين وطلبة ​المدارس​ بالاختناق، واعتقلت ​القوات الإسرائيلية​ 3 شبان.

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وفي ​بيت لحم​، أصيب 7 فلسطينيين جراء مواجهات مع القوات الإسرائيلية عند المدخل الشمالي للمدينة.

أما في طولكرم، فقد شارك الآلاف ب​مسيرة​ حاشدة ضمت كافة الفصائل والمستويات الشعبية والرسمية في ميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة.

وفي ​القدس​، اندلعت مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المواطنين والطلبة، من دون تسجيل إصابات.