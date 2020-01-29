شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء جناح جديد بمستشفى القلب بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بشأن إنشاء جناح جديد إضافى بمستشفى القلب والصدر بمحافظة المنيا على مساحة 400 متر أرض الفضاء داخل أسوار المستشفى كانت مهبط للطائرات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية مع أقرب خطة مالية.

من جانبه قال مجدى مصطفى، وكيل كلية الطب لشئون البيئة والمنسق العام لمشروع القوافل البيئية المتكاملة لجامعة المنيا، أن الوضع كان مزريا فى مستشفيات جامعه المنيا، وبدأت خطة الاحلال والتجديد حتى أننا اضطرينا إلى أن ينام المرضى بالمبنى التعليمى، لكننا حاليا نعمل على 9 مشاريع جديدة وسيتم افتتاح مستشفى الاستقبال فبراير الجارى.

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ورحب مصطفى، باقتراح النائب مشيرًا إلى أن التوسع سيفيد كثيرًا، بشرط توفير الاعتمادات لاسيما أن الاعتمادات الحالية تذهب لصالح المشروعات الـ9 الجديدة.

من جانبه شدد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، على ضرورة توفير الاعتماد المالى فورًا لاسيما وسط ما تعانيه المستشفيات التابعة لجامعة المنيا، ومستشفى القلب والصدر هى الوحيدة المتوفرة على مستوى المحافظة التى تخدم 6 ملايين نسمة والـ(8) اسرة بها للغنى والفقير وليس أمامهم بديل.