شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. سامح عاشور يضع حجر أساس نادى المحامين الرياضى بحضور رئيس البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع سامح عاشور نقيب المحامين، حجر الأساس لنادى المحامين الرياضى والاجتماعى، بمدينة القاهرة الجديدة، يوم الاثنين المقبل، فى تمام الساعة 12 ظهرا تقام احتفالية وضع حجر الأساس، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

يشار إلى أن قطعة رقم 6 بمنطقة اللوتس الجنوبية بالقاهرة الجديدة، والمقدر مساحتها بخمسة أفدنة تقريبا، خصصت للنقابة فى وقت سابق لإنشاء نادى عليها، كما انتهى المكتب الاستشارى للنقابة من التصميمات الخاصة بالمشروع الذى يتولى تنفيذه الشركة الهندسية التابعة لوزارة الانتاج الحربى.

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يذكر أن نقيب المحامين وضع اليوم الأربعاء، حجر أساس أكاديمية المحاماة بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية .