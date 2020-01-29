شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات: 102.9 مليون جنيه تحملتها الموازنة العامة ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض خالد ممدوح، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة التقريرين السنويين للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج فحص الحسابات الختامية لكل من الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، حيث كشف عن بلوغ إجمالى الدين العام الحكومى 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.

واستعرض ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، بعض القروض التى لم يتم الاستفادة منها بالكامل رغم مرور سنوات عديدة عليها ومنها قروض أُلغيت بالفعل من جانب الجهات المانحة، منها عدم الاستفادة بقرض تأهيل محطات الضخ التابع لهيئة المياكانيكا والكهرباء، حيث ألغى البنك التمويل بعد سحب مبالغ تكليف الدورات التدريبية فقط.

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وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أوصت فى اجتماع سابق لها، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وزارة المالية بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم استفادة وزارة الطيران المدنى من المبالغ المُتبقية من قرض قيمته 50 مليون يورو، من بنك الاستثمار الأوروبى، حيث أظهرت نتائج الحساب الختامى للوزارة عن السنة المالية 2018/2019، عن سحب نحو 4.19 مليون يورو فقط من أموال القرض حتى 30 يونيو 2019، بنسبة 8% من إجمالى القرض، وذلك على الرغم من مرور 17 عاما على توقيع القرض.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم الاستفادة من المبالغ المتبقية من القرض فى الأغراض المُخصصة له نتيجة استمرار تباطؤ معدلات السحب من قرض بنك الاستثمار الأوروبى الممنوح لوزارة الطيران المدنى، والمُخصص لتمويل مشروع تطوير الملاحة الجوية من خلال وضع أحدث أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة والبالغ قيمته نحو 50 مليون يورو والموقع فى 17 ديسمبر 2003، و1لك لوجود مشكلات ومعوقات فى التنفيذ، حيث أن قيمة ما تم سحبه من القرض نحو 4.19 مليون يورو حتى 30 يونيو 2019 بنسبة 8% من إجمالى قيمة القرض، الأمر الذى ترتب عليه عدم تنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المُحدد له.