شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان البرلمان توصى بتشكيل لجنة للوقوف على حالة محطات معالجة الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها الذى ترأسه النائب يسرى المغازى، بتشكيل لجنة فنية من أعضائها للوقوف على حالة محطات معالجة الصرف الصحى لإيجاد حلول جذرية لها، وذلك فى ضوء مناقشة طلب الاحاطة النائب سعيد طعيمة بشأن إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

من جانبه قال النائب سعيد طعيمة، أن هناك محطة صرف بمدينة طنطا سبق تشغيلها منذ عام 1990 على مرحلتين بسعة 90 ألف م مكعب/ يوم، وتحتاج إلى إعادة تأهيل وزيادة للقدرة الاستيعابية وهناك مساحة 6 أفدنة مجاورة لها، مشيرًا إلى وجود خلاف بين هيئة الصرف الصحى والمحافظة حول سداد قيمة تلك المساحة.

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وفى الوقت الذى أكد محمود هجرس رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية بأنه جارى حل الإشكالية، قال فرج زكى نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أن هذا الموضوع تم مناقشته مع وزير الإسكان وجرى مخاطبة شركة القاهرة للمياه بعمل إعادة دراسات الموضوع ولم نتوصل إلى حل، فيما اقترحت الهيئة أن تكون المحطة بالكامل تحت الأرض وفى هذه الحال لا نحتاج إلى مساحة الـ6 أفدنة لعمل التوسعة اللازمة.

وفيما يتعلق بالطلب المقدم من النائب محمد العقـاد طلب الإحاطة المقدم منه بشأن عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة الساحل التابعة لقرية جروان مركز الباجور، محافظة المنوفية، قال فرج زكى نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب، أن قرية الجراون بها خدمة الصرف منذ 20 عاما وبالفعل تم الحصول على جميع الموافقات لكن الهيئة لديها قرار بعدم عمل مشروعات صرف خارج الحيز العمران، لتوصى اللجنة بمخاطبة إدارة التخطيط بوزارة الإسكان لإدراج قرية الجراون فى المخطط الاستراتيجى للأحوزة العمرانية.