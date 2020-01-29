شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تطالب بالانتهاء من مشروعات الصرف الصحى القائمة أولاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الذى ترأسه وكيلها النائب يسرى المغازى خلال عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشروعات الصرف الصحى بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، انتقادات للحكومة فيما يخص التعامل مع المشروعات القائمة لاسيما مع توصيات البرلمان السابقة بسرعه الانتهاء منها قبل البدء فى مشروعات جديدة.

وشدد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال مناقشة طلب الاخاطة المقدم منه حول عدم انتهاء مشروعات الصرف الصحى بقرى محافظة المنوفية، ضرورة أن يكون هناك مصداقية مع المواطنين فى تنفيذ هذه المشروعات، مشيراً إلى أنه بالرغم من توصيات البرلمان المتعاقبة بعدم البدء فى مشروعات جديدة إلا بعد تمام تنفيذ المشروعات المفتوحة لم يتم تسلم أيا منها.

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ونوه عبد الواحد، إلي أهمية إزمة النظر فى الوضع القائم في شأن التعامل مع مقاولى الباطن بحيث يكون هناك شروط ومعايير فى تسليم المشروعات إليهم، الأمر الذى علق عليه النائب يسرى المغازى أن المشروعات المفتوحة أصبحت مشكلة كبيرة تمتد على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بتقديم رد رسمي مكتوب موضح به نسب التنفيذ وبرنامج زمني للمشروعات الجارى الانتهاء منها، بالإضافة إلى عقد اجتماع يضم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونائب وزير الإسكان وإزالة التوتر الموجود بين الشركة والهيئة وتقريب وجهات النظر و عمل حصر للمشروعات المفتوحة ومواعيد التسليم.