قبل مواجهة الريال في كأس الملك.. ريال سرقسطة يتعاقد مع ياميق

أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع جنوى الإيطالي، يقضي بانتقال المدافع المغربي جواد ياميق إلى صفوف الفريق الممارس بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.

وأكد سرقسطة أن ياميق سيعزز خط دفاعه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأثنى الموقع الرسمي للفريق الإسباني على لاعبه الجديد، مستحضرا أرقامه مع كل الأندية التي لعب لها، سواء أولمبيك خريبگة والرجاء الرياضي في المغرب، أو جنوة وبيروجيا في إيطاليا.

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وأشار سرقسطة أن المستويات القوية التي قدمها صاحب الـ28 عاما، في المغرب، جعلت نادي جنوى يتعاقد معه خلال “الميركاتو” الشتوي لعام 2018، بعد تتويجه بكأس إفريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب المحلي.

وخاض ياميق هذا الموسم 4 مباريات في الدوري الإيطالي مع جنوى، علما أن اللاعب مثل المنتخبين الأول والمحلي في 13 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف، بالإضافة لتتويجه بـ”الشان”.

ويأتي تعاقد سرقسطة مع جواد ياميق، قبل مباراته المرتقبة مساء اليوم، أمام ضيفه ريال مدريد، برسم ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.