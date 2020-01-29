كافاني يودع باريس سان جيرمان ويقترب من ناد إسباني

بات الدولي الأوروغواياني إدينسون كافاني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبا من مغادرة بطل فرنسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيڤو” الكطلونية، اليوم الأربعاء، إن كافاني قام بتوديع لاعبي النادي الباريسي، وهو ما يؤكد اقتراب اللاعب من الرحيل عن الدوري الفرنسي.
ومن المرتقب أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، إلى صفوف أتليتيكو مدريد الإسباني، علما أن وكيل أعمال وشقيق كافاني يتواجد في العاصمة الإسبانية مدريد، منذ الاثنين الماضي، للاتفاق على باقي تفاصيل العقد.
وأضافت “موندو ديبورتيڤو”، أن كافاني عبر عن رغبته في اللعب تحت قيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب “الروخي بلانكوس”، المقبل على لقاء “الديربي”، السبت القادم، أمام مضيفه ريال مدريد.
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