الغافولي يصدر ثاني أغاني ألبومه..”تغيب وتبان” أغنية عاطفية وكليب في بلجيكا “- فيديو”

أصدر الفنان المغربي، زكرياء الغفولي، أخيرا، كليب أغنيته الجديدة “تغيب وتبان”، ثاني أغاني ألبومه الجديد المعنون بـ”زكرياء الغفولي 2020″، وقدم عبرها عملا مختلفا عن طبيعة باقي الأعمال الأخرى، التي اشتهر بها.
وتجاوز عدد مشاهدي الكليب في “يوتوب” مليون مشاهد في ظرف قياسي، ودخل قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا “الطوندونس”، كذلك، في حين أن التعاليق أثنت على الكلمات، واللحن، ومستوى العمل بشكل ملفت للانتباه.
وأصدر الغافولي كليب “تغيب وتبان” بعد عمله “ضارني قلبي”، الذي حقق نجاحا بعد إصداره قبل شهرين، وتجاوزت مشاهداته أكثر من 11 مليون مشاهدة لحدود الساعة.
وتعامل الغافولي مع كاتب الكلمات، والملحن محمد المغربي، والموزعين طارق لحجيلي، ومادارا، في حين ثم تصوير الفيديو كليب تحت إشراف المخرجين؛ إدريس سبيل، وإلياس عمراني، في بلجيكا .
وحضر الغافولي لعام 2020 ألبوما من 6 أغان، سيتم طرحها بشكل منفرد على فترات متباعدة، وهي متنوعة بين الراي، والرومانسي، والشعبي العصري .
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