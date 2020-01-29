الدارالبيضاء.. مسيرة حاشدة للأساتذة المتعاقدين وتطويق أمني كثيف – فيديو

تصوير: حمزة المتقي

خرج الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأربعاء، في مسيرة وطنية حاشدة، دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، وبمشاركة النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وانطلقت المسيرة المذكورة في ساحة النصر في مدينة الدار البيضاء في اتجاه ساحة مارشال.

وشهدت المسيرة، تطويقا أمنيا كثيفا؛ واحتكاكات بين القوات العمومية، والأساتذة، ما أجبرهم على تحويل مسار المسيرة المذكورة.

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ورفع الأساتذة المتعاقدين خلال تجمعهم بساحة النصر قبيل انطلاق المسيرة شعارات قوية، تدين ما أسموها “سياسية الأذن الصماء”، التي تنهجها حكومة سعد الدين العثماني تجاه ملفهم المطلبي.

ومن المرتقب أن يعقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد، اجتماعا، غدا الخميس، لتسطير برنامج نضالي، جديد في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب التنسيقية، لاسيما أن الأساتذة المتعاقدين دخلوا في إضراب عن العمل، والممتد من 28 إلى 31 يناير الجاري.