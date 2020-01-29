الدفاع الجديدي يُعلن انتقال تولينغي إلى فيتا كلوب الكونغولي

أعلن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن انتقال لاعبه ريكي تولينغي إلى صفوف فيتا كلوب الكونغولي.

وأكد الفريق الدكالي، في بيان له، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن فيتا كلوب، قرر شراء ما تبقى من عقد اللاعب الكونغولي مع الدفاع الجديدي.

وكان “فارس دكالة” قد تعاقد مع تولينغي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، قادما من نادي موتيما بيمبي الكونغولي.

وتميزت الفترة القصيرة، التي قضاها تولينغي مع الفريق الدكالي، بعدم الانضباط، حيث غاب عن النادي لمدة شهر تقريبا في وقت سابق، حيث قرر البقاء في الكونغو، قبل أن يرفض مرافقة بعثة الفريق إلى الرباط، لخوض مباراة الفتح الرباطي.

ويحتل الدفاع الحسني الجديدي، المركز التاسع في جدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية برصيد 17 نقطة، جمعها من 4 انتصارات، و5 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 4 مناسبات.