صادم.. ستيني يقتل زوجة أخيه في وزان مستعملا “طورنوڤيس”

اهتزت مدينة وزان، مسا أمس الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها امرأة، تبلغ من العمر 47 سنة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالكة تعرضت إلى 3 طعنات قاتلة على مستوى البطن، بواسطة آلة حادة “طورنوفيس”، والمشتبه فيه شقيق زوجها.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن المشتبه فيه، الذي يبلغ 68 سنة، كان يعيش في منزل أخيه (زوج الضحية) بعد تطليق زوجته، ومن المرجح أن تكون الخلافات العائلية بينه والضحية من أسباب قتله لها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المشتبه فيه عمل على استدراج الضحية بعيدا عن منزلها، وبالضبط بدوار (ولاد حمد)، ضواحي وزان من أجل تنفيذ جريمته.

واعتقل المشتبه فيه من طرف المركز القضائي لوزان، التابع لسرية الدرك في المدينة ذاتها، فيما تم نقل الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي للمدينة.