بعد العمل مع البيغ.. “نجما “HORS SÉRIE” ” في عمل جديد من تونس

يحضر مغنيا الراب الشابان، “طوطو” و”ختك”، لعمل جديد من تونس، بعد النجاح الكبير، الذي حققه عملهما السابق” hors serie” بمشاركة نجم الراب دون بيغ، ودراغانوف.

ويوجد كل من “طوطو”، و”ختك” في تونس من أجل تصوير كليب هناك، ولقاء مغنيي الصنف الغنائي، الذي يحترفانه، من أجل التخطيط لأعمال مشتركة.

وفرض “طوطو” اسمه بشكل قوي في ساحة الراب المغربي، إذ يعتبر واحدا من أبرز الأسماء من الجيل الجديد، في حين أن “ختك” أكدت أن لديها مقومات مغنية راب فعلا، خصوصا عند تقديمها لصنف “الفري ستايل”.

وأصبح الراب، في الوقت الحالي، أحد أكثر الأنواع الموسيقية، التي تلقى إقبالا من طرف الشباب، والمراهقين، بل ينافس الأغنية الشبابية في فترة توهجها على المستوى العربي.