اللد: مصرع امرأة سقطت من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة (40 عاما) في مدينة اللد مصرعها بعد أن سقطت، مساء اليوم، الأربعاء، عن علوّ منطقة تقع بالقرب من المحكمة المركزية في المدينة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فشلت محاولات الطواقم الطبية في إنقاذها، ثم أعلن عن وفاتها لاحقا بعد أن نقلت إلى المستشفى.
وكانت الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث، قالت إنها فتحت ملفا للتحقيق في الملابسات.
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