القدس: قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين بادعاء حيازتهما سكينا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال عصر اليومن الثلاثاء، شابين فلسطينيين في البلدة القديمة في القدس، بادعاء ضبط سكين بحوزتهما. وقالت الشرطة إنه يجري فحص "الظروف".

واحتجزت الشرطة الشابين في مغفر عند صحن قبة الصخرة، في الحرم القدسي، وبعدها اقتيدا وهما مكبلان الأيدي، وفقا لشهود عيان. كما أغلقت الشرطة بوابات الحرم القدسي لفترة وجيزة.

ويأتي ذلك غداة كشف الرئيس الأميركي،دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن ما يسمى "صفقة القرن" لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي أجمع الفلسطينيون على رفضها.

وفي سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال مسيرة منهاضة لـ"صفقة القرن"، في القدس.