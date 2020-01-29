بعد وصول مرتزقته إلى طرابلس .. مغردون : #اردوغان_منبر_ارهاب

الأربعاء 29 يناير 2020

أكد مغردون ليبيون وعرب، ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر الراعي الأول للإرهاب في المنطقة، مشيرين إلى أنه يستخدمهم لتنفيذ أجندته وأهدافه ومساعيه في إحياء الدولة العثمانية .



واشار المغردون في هاشتاج حمل وسم "اردوغان منبر ارهاب" إلى أن أردوغان ينفق أموال الشعب التركي على مرتزقته الذين ارسلهم إلى ليبيا بهدف نشر الفوضى ومواجهة قوات الجيش الليبي الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر .. مجدد ثقتهم بإن الجيش الوطني سيقف في وجه أطماع هذا الديكتاتور العثماني ولم يسمح له بتحقيقها على حساب الشعب الليبي .

وبهذا الصدد، قال المغرد عمرو حازم، إن أردوغان يسير على نفس خطى أجداده بنهج الدم والإرهاب بدعم المرتزقة والإرهابيين بملايين الدولارات حتى يحقق اطماعه في ليبيا.

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فيما قال محمد القذافي، أحد النشطاء الليبين عبر "تويتر"، : إن التطرف الأردوغاني بلغ أقصى حدوده، فهو يشعل نيران الخراب في ليبيا ويرسل المرتزقة وجنود داعش الإرهابيين .

بدورها المغردة ياسمين ناصر، اشارت إلى أن اردوغان ينفق أموال الشعب التركي على الميليشيات الإرهابية التي ارسلها إلى ليبيا في وقت تعاني فيه بلاده من نقص حاد في السلع والأدوات الاساسية .

أما المغردة بهيجة إبراهيم، فاشارت إلى أن محاولات اردوغان في تدمير ليبيا كثرت بشكلٍ كبير، حتى أنه وضع راتب ثابت للإرهابي يقدر بـ 3000 دولار شهريا وكل هذا لم يفلح ومازال الجيش ينتصر.