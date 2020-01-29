القرصنه_التركيه حلقة جديدة في مسلسل أعمال تركيا الإجرامية

الأربعاء 29 يناير 2020

أجمع مغردون ونشطاء على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن الهجمات الإلكترونية التي نفذتها تركيا على حسابات حكومات في أوروبا والشرق الأوسط، تعتبر حلقة جديدة في مسلسل أعمال تركيا الأجرامية .



وقال المغردون في هاشتاج بوسم، "القرصنه التركيه" ان هذه الهجمات جزء لا يتجزأ من أعمال تركياا لإجرامية .. مؤكدين أن لتركيا تاريخ عريق بدأ من العام 1958م ولازال مستمراً حتى الآن .

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يقول تركي البشري في تغريدة له، "النظام التركي ارسل جواسيسه لدول مثل اليونان والعراق والمانيا لسحب معلومات امنية تهم الشأن التركي حسب ما نشرته وكالة رويترز البريطانية" .

فيما قال آخر، أن القرصنة التركية سلسلة من الفضائح المتراكمة على تركيا .. مشيرأ إلى أن تركيا تقوم تركيا بتوظيف المجرمين من اجل هدف واحد وهو ضرب سفارات الدول الأخرى والمنظمات وإلحاق الضرر فيها لتحقيق مصالحها الشخصية .

من جانبه قال مغرد يدعى نايف "تغافلو عن اجندة اردوغان الخفية اللي دس الجواسيس في كل بلد من اجل تحقيق مصالحه، فلك ان تتخيل انه القرصنة التركية استهدفت سفارات و وزارات واجهزة امنية دولية ذات سيادة" .. مؤكداً أن الهدف من كل هذا هو اللحاق الضرر بهذه الدول .