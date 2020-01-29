شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رفضاً للخطة الأميركية .. تظاهرات في الضفة و القدس وإصابة 41 فلسطينياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

اندلعت مواجهات متفرقة، الأربعاء، في الأراضي الفلسطينية وتحديداً في الأغوار الشمالية ومخيم العروب وطولكرم والبيرة، وذلك رفضاً لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ما أدى إلى إصابة 41 شخصاً وفق ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.

وجاءت الإصابات، إما نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو بالمطاط أو بالرصاص الحي، حيث تم نقل 3 إصابات أحدهم بالمطاط وإصابتين بالرصاص الحي للمستشفى.

إلى ذلك، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن قوات الاحتلال أغلقت أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، دون اتضاح الأسباب.

هذا وكان رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، أمين شومان، قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق مسيرة حاشدة تجاه الأغوار الشمالية ضمن الحملة الوطنية للدفاع عن الأغوار، وتأكيداً على دعم الموقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرافض للخطة.

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إلى ذلك، شهدت مناطق متفرقة في الضفة، الأربعاء، تظاهرات رفضاً للخطة الأميركية.

كما اندلعت مواجهات في القدس، بين عدد من المحتجين وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس ببلدة أبو ديس، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والعيارات المطاطية تجاه المتظاهرين.

وفي الخليل، أصيب فتى 14 عاماً بالرصاص المطاطي في الرأس وعدد من المواطنين وطلبة المدارس بالاختناق، بحسب ما أفادت وكالة معا الفلسطينية.

كذلك، شهدت بيت لحم مسيرة احتجاج، أدت إلى إصابة 7 متظاهرين، وتسجيل حالات اختناق جراء استخدام القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفي طولكرم، شارك الآلاف بمسيرة في ميدان وسط المدينة، وأوضح منسق الفصائل والقوى الوطنية في طولكرم، صايل حنون، أنه ومن خلال المسيرة سيتم إيصال رسالة للولايات المتحدة بأن شعبنا يقف بخندق واحد خلف قيادته والرئيس محمود عباس لمواجهة تلك الخطة.

أما في قطاع غزة، فعمّ الإضراب العام كافة المناطق، شاملاً مختلف المؤسسات والمرافق الحيوية باستثناء المرافق الصحية.