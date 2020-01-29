شكرا لقرائتكم خبر عن بريطاني تنصح رعاياها بعدم السفر إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تحذيراً للمواطنين حثّت من خلاله بإلغاء السفر إلى الصين إلا للأغراض الضرورية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان : نظراً للقيود المتزايدة على السفر وحالة الصحة العامة، فإننا ننصح الآن بعدم السفر إلى الصين باستثناء حالة الضرورة .

وأضاف أن بلاده تعمل بشكل عاجل لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الخاصة بترحيل مواطنيها من مقاطعة هوبى هذا الأسبوع، مؤكداً أن سلامة وأمن الشعب البريطاني تظل دائماً على رأس أولويات الحكومة.