شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: إصابة 4 مبتعثين في الصين بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أصيب أربعة طلاب باكستانيين مبتعثين في الصين بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا في تصريح اليوم أن الطلبة الباكستانيين المصابين بفيروس كورونا بصحة جيدة ويحصلون على أفضل رعاية ممكنة، معربًا عن شكره للسلطات الصينية والسفارة الباكستانية لاستجابتهم السريعة.

وأكد الدكتور ميرزا عدم ظهور أي إصابة بهذا الفيروس القاتل في باكستان، مشيراً إلى أن السلطات الباكستانية تراقب عن كثب تطورات هذا الفيروس، واتخذت العديد من الإجراءات لمنع انتشاره في باكستان.