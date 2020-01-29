شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان: "صفقة القرن" تصفية للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن ما يسمى بصفقة القرن هي تصفية للقضية الفلسطينية وستكون محكومة بالفشل.

وقال في بيان اليوم : إن الشعوب العربية والإسلامية لن تسمح بأن يقضي العدو الصهيوني الغاشم على فلسطين المحتلة، وستبقى القدس عاصمة للشعب الفلسطيني .

وأضاف: التصدي للكيان الصهيوني هو واجب شرعي لدحر الاحتلال الغاصب مهما حاولت أميركا تقديم إغراءات وهمية إلى الشعوب العربية الأبية، وأن المواجهة اليوم تتطلب وحدة الموقف وبناء رأي عام يرفض هذه الصفقة والتنازل عن الحق الذي هو أقصى حالات الإذلال لهدر حق الشعب الفلسطيني الصامد والصابر في وجه الاحتلال الغاصب، وأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي صمام الأمان والأساس في مواجهة هذا القرار الجائر .

وشدد في ختام بيانه على إن المسلمين واللبنانيين يرفضون هذه الصفقة (العار) والمخالفة لكل القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويطالبون بإسقاطها لأنها تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحصين الكيان الصهيوني الغاصب .