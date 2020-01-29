معارض تركي: أردوغان يلوذ بالصمت أمام ترامب وبوتين‎

انتقد حزب "الخير" التركي المعارض السياسة الخارجية للرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه يلوذ بالصمت أمامهما.

وقال ياوز آغير علي أوغلو، المتحدث باسم حزب الخير التركي، في تصريحات صحفية، الأربعاء: "أقول لرئيس الجمهورية التركية نحن مضطرون لإيجاد أصدقاء جدد أو على الأقل تعديل علاقاتنا مع رجال يعدهم (أردوغان) أصدقاء (في إشارة لترامب وبوتين)".

وأوضح المعارض التركي أن "هؤلاء الأشخاص الذين يطلق عليهم أردوغان وصف الأصدقاء ألحقوا أضرارا كبيرة بتركيا من خلال حملات كثيرة شنوها ضدنا على مرأى ومسمع من النظام الحاكم"، بحسب صحيفة "يني جاغ".

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وتابع: "نعم يجب أن يصمت، فمنهم يأخذ المدد ليستمر في حكمه، يأخذ المدد ليجد الخلاص من أزمات تلاحقه اقتصاديا وسياسيا؛ لكن لا بقاء لدولة تعيش على المساعدات من الخارج".



وشدد على أن "المعارضة التركية ستواصل توجيه انتقاداتها لسياسات العدالة والتنمية الخاطئة حتى يعدل عنها أو يرحل تاركا زمام الأمور لحزب آخر".

كان الخبير السياسي الألماني بوراك كوبور، قال، أمس الثلاثاء، إن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلغت أدنى مستوى في تاريخه السياسي، لافتا إلى أن مناخ التشاؤم في البلاد ينذر بكارثة.



ويعاني حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي تحت قيادة أردوغان، وذلك على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.