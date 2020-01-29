ماذا قال العالم عن خطة ترامب للسلام؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توالت ردود الفعل على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلنت القيادة الفلسطينية رفضها القاطع للخطة وتمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

عربيا أعلنت كل من السعودية ومصر والإمارات والأردن الوقوف إلى جانب فلسطين في قضيتها العادلة، مؤكدة أهمية التوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.

دوليا أكدت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي إعطاء فرصة للنظر إلى خطة السلام التي أعلنها ترامب وتشجيع عملية السلام، تمهيدا لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات شاملة.