انت الان تتابع جونسون: لا خطة سلام مثالية للشرق الأوسط لكن خطة ترامب تتميز بحل الدولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إنه لا توجد خطة مثالية للسلام في الشرق الأوسط، لكن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتميز بحل الدولتين ويجب أن يدرسها الزعماء الفلسطينيون.
وقال جونسون في البرلمان "لا توجد خطة سلام مثالية لكن هذه الخطة تتميز بحل الدولتين، إنها تقوم على الدولتين، تضمن أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل والشعب الفلسطيني".
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