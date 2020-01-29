تفاصيل القبض على رئيس مدينة مرسى علم لاتهامه بتلقى رشوة لإنهاء ترخيص منشأة

ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، القبض منذ قليل، على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلي، لاتهامه بتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.

قالت مصادر، إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض صباح اليوم على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلى، لاتهامه بتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة. حسبما ذكر موقع "اليوم السابع".

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، أن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض أيضا على مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مؤكدين أن القبض عليهم جاء بسبب تقاضيهم رشوة مالية من أصحاب المنشآت مقابل التراخيص.

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وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية رصدت عملية الرشوة بالصوت والصورة، حيث تم القبض على المذكورين صباح اليوم الأربعاء، أثناء تواجدهم بمجلس المدينة، وقاموا بتفتيش عدة مكاتب وكذلك إستراحة رئيس المدينة.

وأكدت المصادر، أن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض أيضا على مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مؤكدين أن القبض عليهم جاء بسبب تقاضيهم رشوة مالية من أصحاب المنشآت مقابل التراخيص.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية رصدت عملية الرشوة بالصوت والصورة، حيث تم القبض على المذكورين صباح اليوم أثناء تواجدهم بمجلس المدينة، وقاموا بتفتيش عدة مكاتب وكذلك استراحة رئيس المدينة.