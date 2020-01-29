أكد عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​حكمت ديب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "من أهم الإصلاحات في ​موازنة​ ٢٠٢٠ إلزام إدارة ​مرفأ بيروت​ والشركات المشغلة لقطاع ​الخلوي​ بتحويل الإيرادات إلى الخزينة بصورة دورية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ديب: اصلاحات الموازنة تلزم بعض الادارات بتحويل الإيرادات للخزينة بصورة دورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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