توقيف سوري في عين عرب لادخاله مواطنيه الى جنوب الليطاني بطريقة غير قانونية

أوقف مركز أمن عام ​مرجعيون​ و​حاصبيا​ السوري غ. ع.، في مكان اقامته في بلدة ​عين عرب​، وذلك لقيامه بإدخال سوريين الى منطقة جنوب الليطاني بطريقة غير قانونية، وتأمين تصاريح لهم لقاء دفع مبالغ مالية.

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