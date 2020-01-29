عواضة: اقفال 88 محلا في بعلبك بسبب الأزمة المالية والاقتصادية

أشار رئيس جمعية تجار بعلبك - الوسط التجاري حسين عواضة الى أن "سوق بعلبك يمر في وضع صعب جدا، فقد اقفل بسبب الأزمة المالية وتردي الأوضاع الاقتصادية حوالي 88 محلا في المدينة، كما أن ارتفاع سعر الدولار أجبر العديد من مستأجري المحلات على تصفية البضاعة وتسليم المفاتيح الى أصحابها".
ورأى أن "هناك محالا تجارية مهددة بالإقفال في حال لم يعالج سعر صرف الدولار من قبل الدولة"، داعيا المعنيين إلى "اتخاذ المبادرة لإنقاذ لبنان من الانهيار، وإعلان حالة طوارئ اقتصادية لإنقاذ ما تبقى من محلات في السوق".
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