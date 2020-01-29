عواضة: اقفال 88 محلا في بعلبك بسبب الأزمة المالية والاقتصادية

أشار رئيس جمعية تجار ​بعلبك​ - الوسط التجاري ​حسين عواضة​ الى أن "سوق بعلبك يمر في وضع صعب جدا، فقد اقفل بسبب ​الأزمة​ المالية وتردي الأوضاع الاقتصادية حوالي 88 محلا في المدينة، كما أن ارتفاع سعر ​الدولار​ أجبر العديد من مستأجري المحلات على تصفية البضاعة وتسليم المفاتيح الى أصحابها".

ورأى أن "هناك محالا تجارية مهددة بالإقفال في حال لم يعالج سعر صرف الدولار من قبل ​الدولة​"، داعيا المعنيين إلى "اتخاذ المبادرة لإنقاذ ​لبنان​ من الانهيار، وإعلان حالة طوارئ اقتصادية لإنقاذ ما تبقى من محلات في السوق".