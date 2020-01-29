انتخاب الشريف رئيسا لجمعية تجار صيدا: لتنشيط حركة السوق في المدينة

عقد الأعضاء المنتخبون للمجلس الإداري ل​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ اجتماعا، في مقر الجمعية في مبنى ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​، برئاسة اكبر الأعضاء سنا ​علي الشريف​، حيث فاز الاخير برئاسة الجمعية بالتزكية، فيما جرى التصويت على باقي مهام المجلس الإداري وجاءت النتائج على الشكل التالي: قاسم خليفة نائبا للرئيس، نزيه الناتوت نائبا للرئيس، حسن ناصر أمينا للسر، وائل قصب نائبا لأمين السر، محمود حجازي أمينا للصندوق، وكل من: محمد القطب، طارق مكاوي، محمد الدرزي، حسن فضل صالح، ​محمد جمعة​، فادي الكيلاني، هادي القواس، مصطفى الإبريق وحسن غدار أعضاء.

بدوره أعلن الشريف "ان المجلس الإداري الجديد سيعقد اجتماعه الأول لإطلاق خطة عمل متكاملة تتضمن اعادة تفعيل الأسواق التجارية وانشاء لجنة للنشاطات من اجل تنشيط حركة السوق في ظل هذه الأوضاع الصعبة والركود القاتل الذي يعانيه القطاع التجاري، كما سيتم انشاء لجنة للتواصل مع التجار وإعادة فتح باب وتفعيل الإنتساب والتواصل المباشر مع الناس"، مشيراً الى ان "المجلس الجديد سيقوم بجولات وزيارات على فاعليات المدينة و​الهيئات الاقتصادية​ لتفعيل التعاون".