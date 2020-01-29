افادت معلومات صحفية عن "انقلاب صهريج مازوت في ارض زراعية في منطقة السدقة اثناء توجهه الى محطة "الفا" في جرود فنيدق لتفريغ حمولته، واقتصرت الاضرار على الماديات، وعملت جرافة من إتحاد بلديات جرد القيطع على رفعه".
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب صهريج مازوت بمنطقة السدقة العكارية والاضرار اقتصرت على الماديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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