بو عاصي يشيد بدور كاريتاس في خدمة الانسان وتعزيز الامن الاجتماعي

زار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ المقر العام لرابطة "​كاريتاس​" - ​لبنان​، حيث قدم "التهاني لمناسبة تعيين الأب ​ميشال سركيس​ عبود الكرملي رئيسا للرابطة والدكتور نقولا إبراهيم الحجار نائبا له"، متمنياً للاب عبود "النجاح"، مشيداً بـ"دور كاريتاس في خدمة ​الانسان​، والمساهمة بتعزيز الامن الاجتماعي"، مؤكدا ان هذه "المرحلة تتطلب أوسع حالة من التضامن بين شرائح المجتمع كافة".

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