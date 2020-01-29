بو عاصي يشيد بدور كاريتاس في خدمة الانسان وتعزيز الامن الاجتماعي

زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي المقر العام لرابطة "كاريتاس" - لبنان، حيث قدم "التهاني لمناسبة تعيين الأب ميشال سركيس عبود الكرملي رئيسا للرابطة والدكتور نقولا إبراهيم الحجار نائبا له"، متمنياً للاب عبود "النجاح"، مشيداً بـ"دور كاريتاس في خدمة الانسان، والمساهمة بتعزيز الامن الاجتماعي"، مؤكدا ان هذه "المرحلة تتطلب أوسع حالة من التضامن بين شرائح المجتمع كافة".
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