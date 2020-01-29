أرسلان اتّصل بالرئيس الفلسطيني مستنكراً إعلان صفقة القرن

أعلنت مديريّة الإعلام في "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" في بيان، أن رئيس الحزب النائب ​طلال أرسلان​ إتصل بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، مستنكرا "المؤامرة الأميركية - الصهيونية، والتي تجلّت بإعلان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالأمس عن ​صفقة القرن​، مشددا على "وحدة الصّف الفلسطيني"، منوهاً بـ"دور محور ​المقاومة​ المعني المباشر بالقضيّة الفلسطينيّة". إضغط للمزيد

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