أعلن الناطق الرسمي باسم ​وزارة الخارجية الألمانية​ كريستوفر برغر، أن "بلاده لم تقم بعد بتقييم الخطة التي قدمتها ​الولايات المتحدة​ لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وستتم مناقشة القضية في ​الاتحاد الأوروبي​"، موضحاً انه لا "يمكنه تحديد متى يمكن إجراء هذه المشاورات، ولم يتم تحديد مواعيد محددة بعد، لكن لدى الاتحاد الأوروبي العديد من الفرص للمشاورات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الالمانية: لم نقيم بعد خطة ترامب لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.