مناورات مشتركة سعودية مصرية في البحر الأحمر

نفذت عناصر من ​القوات البحرية المصرية​ و​السعودية​ تدريباً بحرياً مشتركاً تحت اسم "مرجان-16"، بنطاق الأسطول الجنوبي ب​البحر الأحمر​ في مصر.

وبحسب المتحدث العسكري المصري، تشارك في التدريب الفرقاطة المصرية "طابا" و​سفينة​ الإمداد "حلايب" وعدد من قوارب ​الصواريخ​ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة "​الرياض​" وسفينة دورية صاروخية من طراز "PGG" وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.