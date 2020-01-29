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مناورات مشتركة سعودية مصرية في البحر الأحمر

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نفذت عناصر من ​القوات البحرية المصرية​ و​​ تدريباً بحرياً مشتركاً تحت اسم "مرجان-16"، بنطاق الأسطول الجنوبي ب​البحر الأحمر​ في مصر.

وبحسب المتحدث العسكري المصري، تشارك في التدريب الفرقاطة المصرية "طابا" و​سفينة​ الإمداد "حلايب" وعدد من قوارب ​الصواريخ​ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة "​الرياض​" وسفينة دورية صاروخية من طراز "PGG" وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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