مناورات مشتركة سعودية مصرية في البحر الأحمر

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسعودية تدريباً بحرياً مشتركاً تحت اسم "مرجان-16"، بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في مصر.
وبحسب المتحدث العسكري المصري، تشارك في التدريب الفرقاطة المصرية "طابا" وسفينة الإمداد "حلايب" وعدد من قوارب الصواريخ إضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.
ويشارك من الجانب السعودي الفرقاطة "الرياض" وسفينة دورية صاروخية من طراز "PGG" وعناصر من الوحدات البحرية الخاصة السعودية.
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