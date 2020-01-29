ماكرون: رصدنا سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ليبيا

اتهم الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، خلال ​مؤتمر​ صحفي مع رئيس وزراء ​اليونان​ ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، تركيا بـ"الإخلال بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين الذي عُقد في 19 كانون الثاني الحالي، لتسوية الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن "فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفنا تركية تحمل مرتزقة سوريين وصلوا إلى ​ليبيا​"، لافتاً الى ان "فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وندين من جديد الاتفاق بين تركيا و​حكومة​ الوقاف الليبية".

يذكر أن ماكرون كان قد أعرب عن قلقه الكبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى ​طرابلس​ في ليبيا وطالب بإنهاء ذلك فورا.