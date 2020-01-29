مصدر أمني عراقي: ليس هناك أي توقف لعمل طائرات F16 العراقية

نفى مصدر أمني حكومي عراقي ​الأخبار​ المتداولة عن توقف طائرات F16 العراقية عن طلعاتها الجوية، بعد انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية في ​محافظة صلاح الدين​.

وأشار المصدر إلى أن الطائرات العراقية "نفذت الأسبوع الحالي طلعتين جويتين، ولم يكن هناك أي توقف بسبب انسحاب الخبراء الأميركيين من قاعدة بلد الجوية"، مؤكداً أن "ما يتم تناقله من أخبار عار عن ​الصحة​".

تجدر الإشارة إلى أن ​تقارير​ إعلامية تحدثت عن أن انسحاب الخبراء الأمريكيين من قاعدة "بلد" الجوية ونقلهم إلى مكان آخر، أدى إلى توقف تحليق طائرات F16 العراقية وتوقف عملياتها القتالية ضد تنظيم "داعش".