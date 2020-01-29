وزير الاقتصاد الفلسطيني: كل البنود التي جاءت في صفقة القرن لا تهمنا

أشار وزير ​الاقتصاد الفلسطيني​ خالد العسيلي الى أن "​صفقة القرن​ متفق عليها بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي والقرار الفلسطيني قد اتخذ برفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا".

وشد العسيلي، في تصريح خاص لـ"​سبوتنيك​"، على انه "لا تهمنا كل الأوهام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، والمذكورة في خطة القرن، فلا مليارات الدولارات، ولا المليون وظيفة التي كان يتحدث عنها، تغنينا عن شارع واحد من شوارع ​القدس​"، لافتا الى أنه "بالنسبة لنا، كل البنود التي جاءت في صفقة القرن لا تهمنا، ونحن غير معنيين بها لا من قريب ولا من بعيد، وهذه الصفقة ولدت ميتة وستموت".

وأعلن العسيلي أن "​القيادة​ الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، وجميع المسؤولين الآخرين في اجتماعات دائمة للرد على صفقة القرن، وبالتالي نحن واجبنا تجاه شعبنا سنقوم به بالكامل بعيدا عن صفقة القرن".