الصحة الإيرانية: ننصح رعايانا بعدم السفر للإمارات والسعودية وكردستان

نصح وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، مواطنيه إلى "بعدم السفر إلى الإمارات والسعودية وكردستان العراق قدر الإمكان، وفي حال السفر إلى دول سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا، نرجو مراعاة مسائل النظافة العامة كغسل اليدين وتعقيمهما بشكل دائم".
ولفت الوزير في تصريح صحفي، إلى "أننا وظفنا جميع إمكانياتنا لمواجهة الفيروس، حيث يتم تنفيذ الإجراءات الضرورية في جميع مطارات البلاد. لكن لايمكن إغلاق جميع الأبواب أمام دخول الفيروس إلى إيران، وعلى المواطنين أن يحافظوا على انفسهم عبر مراعاة الشؤون الصحية"، مؤكدا أنه "حتى اللحظة لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس القاتل داخل إيران".
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