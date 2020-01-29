تبون يعين شنقريحة رئيسا لأركان الجيش الجزائري بصلاحيات كاملة

كلف ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، قائد ​القوات​ البرية ​اللواء​ السعيد شنقريحة، بـ"مهام رئيس أركان ​الجيش الجزائري​ بصلاحيات كاملة، خلفًا للفريق ​أحمد قايد صالح​، الذي وافته ​المنية​ إثر أزمة قلبية مفاجئة الشهر الماضي". إضغط للمزيد

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