الرئيس التونسي يلتقي نظيره الجزائري الأحد المقبل

ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية أنه "من المنتظر أن يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد المقبل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول ملف الأزمة الليبية، التي تعتبر الجزائر وتونس من أكبر البلدان المعنية بتبعاتها".
وتأتي زيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر، بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس التركي طيب رجب أردوغان دامت يومين، وفي ظل حراك دبلوماسي تعرفه الجزائر في الأسابيع الماضية، خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.
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