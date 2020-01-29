الرئيس التونسي يلتقي نظيره الجزائري الأحد المقبل

ذكرت صحيفة "الخبر" ​الجزائر​ية أنه "من المنتظر أن يلتقي الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، نظيره الجزائري ​عبد المجيد تبون​، الأحد المقبل، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول ملف ​الأزمة​ الليبية، التي تعتبر الجزائر وتونس من أكبر البلدان المعنية بتبعاتها".

وتأتي زيارة الرئيس التونسي إلى الجزائر، بعد أيام من زيارة قام بها الرئيس التركي طيب رجب ​أردوغان​ دامت يومين، وفي ظل حراك دبلوماسي تعرفه الجزائر في الأسابيع الماضية، خاصة مع التطورات الأخيرة التي تشهدها ​ليبيا​.