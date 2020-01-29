البرلمان الأوروبي يستعد لتصويت تاريخي حول خروج بريطانيا من الاتحاد

يجري البرلمان الأوروبي تصويتا تاريخيا الأربعاء على آخر مرحلة كبرى لإنجاز الانفصال قبل يومين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وسيُعرض على 751 مشرّعا في بروكسل اتفاق عملية الخروج "بريكست"، في صيغته التي أبرمها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، وينتظر أن يمرر النص الذي توصل له الطرفان بعد مسار معقد، وأن يحظى بالقبول والدعم.
وسيودع نواب بريطانيا لدى برلمان الاتحاد الاوروبي مقاعدهم ونظم لهم نظراؤهم الأوروبيون حفل وداع خاص بعد التصويت.
وبهذا التصويت يفترض أن تصل مفاوضات بريكست المطولة التي بدأتها بريطانيا مع الأوروربيين رسميا في حزيران 2017 ، محطتها الأخيرة وذلك قبل رحيلها المرتقب تنفيذه بشكل نهائي في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش بآخر يوم من هذا الشهر.
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