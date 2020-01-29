البرلمان الأوروبي يستعد لتصويت تاريخي حول خروج بريطانيا من الاتحاد

يجري ​البرلمان الأوروبي​ تصويتا تاريخيا الأربعاء على آخر مرحلة كبرى لإنجاز الانفصال قبل يومين من خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​.

وسيُعرض على 751 مشرّعا في ​بروكسل​ اتفاق عملية الخروج "​بريكست​"، في صيغته التي أبرمها ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​، مع قادة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، وينتظر أن يمرر النص الذي توصل له الطرفان بعد مسار معقد، وأن يحظى بالقبول والدعم.

وسيودع نواب بريطانيا لدى برلمان ​الاتحاد الاوروبي​ مقاعدهم ونظم لهم نظراؤهم الأوروبيون حفل وداع خاص بعد التصويت.

وبهذا التصويت يفترض أن تصل مفاوضات بريكست المطولة التي بدأتها بريطانيا مع الأوروربيين رسميا في حزيران 2017 ، محطتها الأخيرة وذلك قبل رحيلها المرتقب تنفيذه بشكل نهائي في الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش بآخر يوم من هذا الشهر.

